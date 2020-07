Prochains événements mondiaux

Chaque année, plusieurs événements internationaux se produisent et sont à suivre dans les actualités et nouveautés radio. Il peut être question d’une liste de festivals de musique, de danse, de carnaval, en passant par la comédie et le cinéma qui ont des portées internationales. Nous les présentons sur cette plateforme pour vous mettre au parfum des prochains événements. Nous anticipons sur chaque événement d’envergure. Il peut également s’agir des élections les plus attendues qu’elles soient. Nous les dévoilons dans nos actualités. Par ailleurs, avec nous, vous aurez en primeur toutes les actualités et nouveautés radio.